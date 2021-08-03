03 Ağustos 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Neftçi ile HJK Helsinki yenişemedi!

F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri yenişemedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Neftçi, evinde HJK Helsinki ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde galip gelen taraf olmadı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü oynanacak. | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Neftçi, Fin ekibi HJK Helsinki'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Neftçi'nin gollerini 59. dakikada Sabir Bougrine ve 80. dakikada Emin Makhmudov atarken, konuk takımın golleri 61. dakikada Roope Riski ve 65. dakikada Jain Tavares Silva'dan geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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