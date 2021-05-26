Villarreal-Manchester United | İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendirecek Villarreal-Manchester United finali öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pedraza, Albiol, Pau Torres, Foyth, Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, Bacca, Moreno.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood, Rashford, Cavani.

MANCHESTER EKİBİNİN KAZANMASI BİZİM LEHİMİZE!

Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde Beşiktaş Devler Ligi'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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