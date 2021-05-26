26 Mayıs 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Villarreal-Manchester United | İlk 11'ler belli oldu

Villarreal - M. United | İlk 11'ler belli oldu
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

final maçında ile karşı karşıya gelecek. ve 'ı da yakından ilgilendirecek Villarreal-Manchester United finali öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

final maçında ile karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Pedraza, Albiol, Pau Torres, Foyth, Trigueros, Parejo, Capoue, Pino, Bacca, Moreno.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, McTominay, Pogba, , Greenwood, Rashford, Cavani.

MANCHESTER EKİBİNİN KAZANMASI BİZİM LEHİMİZE!

Dev finali gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne katılmayı garantileyen Manchester United'ın kazanması halinde 'ne 3. torbadan katılacak. Bir diğer temsilcimiz ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme yerine 3. ön elemeden başlayacak.

Eğer La Liga'yı 7. sırada bitiren Villarreal kupaya uzanırsa Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı ön eleme maçlarından sonra belli olacak. Galatasaray ise 2. ön elemeden başlayacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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