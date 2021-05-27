27 Mayıs 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Villarreal 1 - 1 Manchester United (Penaltılar: 11-10) (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyon Villarreal! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

final maçında ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası ve 'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Villarreal 11-10 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından ve 'a ise kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

final maçında ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası ve 'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Villarreal 11-10 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından ve 'a ise kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Bu sonuçla Beşiktaş 'ne 3. torbadan katılma hakkını kaybetti. Siyah beyazlılar direkt olarak 4. torbaya da düşmedi. Kura çekiminden önce gerçekleşecek olan eleme maçlarını bekleyecek. Galatasaray ise ön elemelerine ikinci turdan katılacak.

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