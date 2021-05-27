Villarreal 1 - 1 Manchester United (Penaltılar: 11-10) (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası Moreno ve Cavani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Villarreal 11-10 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Galatasaray'a ise kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası Moreno ve Cavani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Villarreal 11-10 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Galatasaray'a ise kötü haber geldi.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!
Bu sonuçla Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılma hakkını kaybetti. Siyah beyazlılar direkt olarak 4. torbaya da düşmedi. Kura çekiminden önce gerçekleşecek olan eleme maçlarını bekleyecek. Galatasaray ise Devler Ligi ön elemelerine ikinci turdan katılacak.
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