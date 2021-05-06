06 Mayıs 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Roma-Manchester United / Arsenal-Villarreal | CANLI

Roma-M. United / Arsenal-Villarreal | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'nde heyecan yarı final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. İlk maçı 6-2 gibi farklı bir skorla kazanan , deplasmanda 'nın konuğu oluyor. Bir diğer mücadelede ise 2-1'in avantajıyla deplasmanda 'le karşılaşıyor. İki dev eşleşmenin tüm detayları ve maçların CANLI anlatımları haberimizde...

'nde heyecan yarı final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. sahasında 'ı ağırlarken, ise 'a konuk oluyor.

İlk mücadeleleri Manchester United 6-2 gibi farklı bir skorla kazanmışken, Villarreal ise sahasında Arsenal'i 2-1'lik sonuçla geçmişti.

ROMA-MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LER

Roma: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van De Beek, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Cavani.

ROMA-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Manchester United maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ARSENAL-VILLARREAL MAÇI İLK 11'LER

Arsenal: Leno, Xhaka, Mari, Holding, Saka, Partey, Smith Rowe, Bellerin, Odegaard, Pepe, Aubameyang.

Villarreal: Rulli, Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Coquelin, Trigueros, Moreno, Chukwueze, Alcacer.

ARSENAL-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Arsenal maçı saat 22:00'de başladı ve dev karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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