24 Şubat 2021, Çarşamba

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Tottenham Wolfsberger maçı CANLI

Tottenham - Wolfsberger | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

son 32 turu rövanş maçında ile karşı karşıya geliyor. Tottenham - Wolfsberger maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'nde heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün tek maçında İngiliz ekibi , sahasında temsilcisi 'i konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kazanarak tur için büyük avantaj elde eden Tottenham, rövanş maçından da istediği skoru alarak son 16'ya kalmayı hedefliyor.

TOTTENHAM - WOLFSBERHER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 20.00'de başlayan ve 'nda oynanan Tottenham - Wolfsberger maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi 'ndan yönetiyor.

TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI İLK 11'LER

Tottenham: , Doherty, Dier, Alderweireld, , Sissoko, Winks, Bergwijn, Alli, , Vinicius.

Wolfsberger: Kuttin, Henriksson, , Baumgartner, , Stratznig, Scherzer, Novak, Vizinger, Liendl, Dieng


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