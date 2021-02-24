Tottenham Wolfsberger maçı CANLI
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Tottenham ile Wolfsberger karşı karşıya geliyor. Tottenham - Wolfsberger maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün tek maçında İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk ediyor. İlk maçı 4-1 kazanarak tur için büyük avantaj elde eden Tottenham, rövanş maçından da istediği skoru alarak son 16'ya kalmayı hedefliyor.
TOTTENHAM - WOLFSBERHER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TSİ 20.00'de başlayan ve Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan Tottenham - Wolfsberger maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetiyor.
TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI İLK 11'LER
Tottenham: Hart, Doherty, Dier, Alderweireld, Davies, Sissoko, Winks, Bergwijn, Alli, Lamela, Vinicius.
Wolfsberger: Kuttin, Henriksson, Lochoshvili, Baumgartner, Wernitznig, Stratznig, Scherzer, Novak, Vizinger, Liendl, Dieng
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