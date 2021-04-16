16 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta olay hareket!

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta olay hareket!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberi: rövanş maçları oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin en önemli mücadelelerinden - karşılaşması öncesinde tarihi anlar yaşandı. Mücadelenin hakemi , maç öncesi Arsenal'li futbolcularla anlamlı bir harekete imza attı. O anlarda Slavia futbolcularından beklenmedik bir tepki geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

'nde 'ın yönettiği - karşılaşması öncesi ilginç anlar yaşandı. Çakır ve Arsenal'li futbolcular anlamlı bir harekete imza atarak ırkçılığa karşı diz çöktü.

Fakat Arsenal'li futbolcular, Pragl'lı oyunculardan beklenmedik bir tepki aldı. ekibinin futbolcuları, "Siyah hayatlar önemlidir" () hareketine sessiz kaldı ve bu desteğe katılım göstermedi. 'lı oyuncuların bu tepkisi yoğun eleştirilere neden oldu.

Çekya temsilcisinin, desteğe katılmama sebebinin Prag'lı futbolcu 'ya, 'lı 'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 10 maç ceza verilmesi gösterildi.

Arsenal mücadeleyi 4-0 kazanırken, yıldız oyuncusu iki gol atarak yıldızlaştı. Ayrıca Fransız yıldızın, Slavia Prag'lı futbolculara attığı bakış sosyal medyanın gündemine oturdu.

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