Son dakika spor haberi: Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta olay hareket!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin en önemli mücadelelerinden Slavia Prag - Arsenal karşılaşması öncesinde tarihi anlar yaşandı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, maç öncesi Arsenal'li futbolcularla anlamlı bir harekete imza attı. O anlarda Slavia Prag futbolcularından beklenmedik bir tepki geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın yönettiği Slavia Prag - Arsenal karşılaşması öncesi ilginç anlar yaşandı. Çakır ve Arsenal'li futbolcular anlamlı bir harekete imza atarak ırkçılığa karşı diz çöktü.

Fakat Arsenal'li futbolcular, Pragl'lı oyunculardan beklenmedik bir tepki aldı. Çekya ekibinin futbolcuları, "Siyah hayatlar önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine sessiz kaldı ve bu desteğe katılım göstermedi. Prag'lı oyuncuların bu tepkisi yoğun eleştirilere neden oldu.

Çekya temsilcisinin, desteğe katılmama sebebinin Prag'lı futbolcu Ondrej Kudela'ya, Glasgow Rangers'lı Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 10 maç ceza verilmesi gösterildi.

Arsenal mücadeleyi 4-0 kazanırken, yıldız oyuncusu Lacazette iki gol atarak yıldızlaştı. Ayrıca Fransız yıldızın, Slavia Prag'lı futbolculara attığı bakış sosyal medyanın gündemine oturdu.

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