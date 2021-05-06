07 Mayıs 2021, Cuma
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Arsenal 0 - 0 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Arsenal ile Villarreal karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İngiliz temsilcisi ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Arsenal ile Villarreal kozlarını paylaştı. Villarreal ilk maçı sahasında 2-1 kazanmıştı. Rövanş mücadelesi ise 0-0 sona erdi ve Villarreal adını finale yazdıran taraf oldu.
RAKİP MANCHESTER UNITED!
UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde ise Villarreal ile Manchester United karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak mücadele Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Dev finali 9 bin 500 seyirci izleyecek.
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