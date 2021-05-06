07 Mayıs 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Arsenal 0 - 0 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Villarreal finalde! Arsenal'e Unai Emery şoku
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. ekibi 2-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda temsilcisi ile 0-0 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu.

maçında ile kozlarını paylaştı. Villarreal ilk maçı sahasında 2-1 kazanmıştı. Rövanş mücadelesi ise 0-0 sona erdi ve Villarreal adını finale yazdıran taraf oldu.

RAKİP MANCHESTER UNITED!

final mücadelesinde ise Villarreal ile karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak mücadele 'nın şehrinde oynanacak. Dev finali 9 bin 500 seyirci izleyecek.

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