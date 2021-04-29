29 Nisan 2021, Perşembe
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Villarreal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Villarreal ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final müsabakasında Villarreal ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Villarreal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
VILLARREAL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal - Arsenal maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
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