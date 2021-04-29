UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Villarreal ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final müsabakasında Villarreal ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Villarreal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

VILLARREAL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal - Arsenal maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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