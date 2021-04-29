29 Nisan 2021, Perşembe
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Manchester United - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Manchester United ile Roma karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final müsabakasında Manchester United ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - Roma maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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