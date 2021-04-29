29 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Manchester United - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

yarı final karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

'nde yarı final müsabakasında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United - Roma maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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