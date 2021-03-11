UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Manchester United ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Manchester United ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Manchester United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Milan maçı 11 Mart Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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