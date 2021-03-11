11 Mart 2021, Perşembe

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Manchester United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

son 16 turu maçında ile 'nun formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Milan maçı 11 Mart Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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