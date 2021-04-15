16 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'da kulüpler düzeyinde ikinci büyük organizasyon olan 'nde, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final etabında, , , , , , , , takımları kozlarını paylaştı. İşte yarı finalde karşı karşıya gelen takımlar... | Son dakika spor haberleri

'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Yarı final için mücadele eden takımlar arasında, rövanş maçlarında 'yı 2-0, , 'ı 4-0, , 'i 2-1 mağlup etti. ise ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE

Manchester United - Roma

Villarreal - Arsenal

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