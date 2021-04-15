16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Avrupa'da kulüpler düzeyinde ikinci büyük organizasyon olan UEFA Avrupa Ligi'nde, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final etabında, Granada, Manchester United, Ajax, Roma, Dinamo Zagreb, Villarreal, Arsenal, Slavia Prag takımları kozlarını paylaştı. İşte yarı finalde karşı karşıya gelen takımlar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final etabı tamamlandı. Yarı final için mücadele eden takımlar arasında, rövanş maçlarında Manchester United Granada'yı 2-0, Arsenal, Slavia Prag'ı 4-0, Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup etti. Roma ise Ajax ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE
Manchester United - Roma
Villarreal - Arsenal
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