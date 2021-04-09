09 Nisan 2021, Cuma
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Villarreal'in golünü 44. dakikada penaltıda Moreno kaydetti.
Turun ikinci maçı ise 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Dinamo Zagreb 0-1 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Villarreal deplasmanda Dinamo Zagreb'i Moreno'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Dinamo Zagreb ile Villarreal karşı karşıya geldi. Mücadele İspanyol ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Villarreal'in golünü 44. dakikada penaltıda Moreno kaydetti.
Turun ikinci maçı ise 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.
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