09 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Dinamo Zagreb 0-1 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Villarreal Hırvatistan'da avantajı kaptı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde  deplasmanda 'i 'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Villarreal'in golünü 44. dakikada penaltıda kaydetti.

Turun ikinci maçı ise 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.
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