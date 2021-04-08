08 Nisan 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2021

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Arsenal ile Slavia Prag, çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal-Slavia Prag maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile sürüyor. Çeyrek final ilk tur mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Arsenal sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen İngiliz ekibi mutlak galibiyet ararken, Slavia Prag'da kazanmanın peşinde. Karşılaşma öncesi futbolseverler Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

ARSENAL-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Slavia Prag maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak.

ARSENAL-SLAVIA PRAG MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Arsenal ile Slavia Prag bugüne kadar sadece 2007/08 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşırken; Londra'ya oynanan maçı İngiliz ekibi 7-0 kazandı, Çekya'daki karşılaşma golsüz sona erdi.

Avrupa arenasında Çekya temsilcilerine rakip olduğu hiçbir maçı kaybetmeyen Arsenal (7G 1B), bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı ve toplam 22 gol kaydetti.

Milan'dan (2006/07 Şampiyonlar Ligi) bu yana bir Avrupa kupası sezonunun eleme turlarında üç Ada takımıyla karşılaşan ilk ekip Slavia Prag oluyor (Leicester, Rangers & Arsenal).

Avrupa kupaları tarihinde 16'ncı kez çeyrek finale yükselen Arsena, daha önceki 15 sezonun dokuzunda rakiplerini elemeyi başardı.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 oyuncusundan gol bulan Arsenal, turnuva tarihinde kendisine ait olan rekoru (2017/18'de 16 oyuncu) kırmak için sahaya çıkıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Ajax Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlacak? Ajax Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlacak?
Dinamo Zagreb-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Dinamo Zagreb-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Granada-Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör