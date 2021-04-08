Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Arsenal ile Slavia Prag, çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal-Slavia Prag maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile sürüyor. Çeyrek final ilk tur mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Arsenal sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen İngiliz ekibi mutlak galibiyet ararken, Slavia Prag'da kazanmanın peşinde. Karşılaşma öncesi futbolseverler Arsenal-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

ARSENAL-SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Nisan Perşembe günü (bugün) Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Slavia Prag maçı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak.

ARSENAL-SLAVIA PRAG MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Arsenal ile Slavia Prag bugüne kadar sadece 2007/08 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşırken; Londra'ya oynanan maçı İngiliz ekibi 7-0 kazandı, Çekya'daki karşılaşma golsüz sona erdi.

Avrupa arenasında Çekya temsilcilerine rakip olduğu hiçbir maçı kaybetmeyen Arsenal (7G 1B), bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı ve toplam 22 gol kaydetti.

Milan'dan (2006/07 Şampiyonlar Ligi) bu yana bir Avrupa kupası sezonunun eleme turlarında üç Ada takımıyla karşılaşan ilk ekip Slavia Prag oluyor (Leicester, Rangers & Arsenal).

Avrupa kupaları tarihinde 16'ncı kez çeyrek finale yükselen Arsena, daha önceki 15 sezonun dokuzunda rakiplerini elemeyi başardı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 15 oyuncusundan gol bulan Arsenal, turnuva tarihinde kendisine ait olan rekoru (2017/18'de 16 oyuncu) kırmak için sahaya çıkıyor.

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ