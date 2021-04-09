09 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Ajax 1-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma geriden gelerek kazandı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak büyük avantaj elde etti.

Roma'nın gollerini, ve kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 'den geldi. Ajax ayrıca 53. dakikada 'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı.

Turun ikinci ayağı olan rövanş karşılaşması ise 15 Nisan Perşembe günü Roma'da oynanacak.

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