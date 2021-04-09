UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Ajax ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Ajax sahasında Roma'yı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak büyük avantaj elde etti.

Roma'nın gollerini, Pellegrini ve Roger kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Davy Klaassen'den geldi. Ajax ayrıca 53. dakikada Tadic'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı.



Turun ikinci ayağı olan rövanş karşılaşması ise 15 Nisan Perşembe günü Roma'da oynanacak.

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