18 Mart 2021, Perşembe
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Shakhtar Donetsk 1-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Roma deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan İtalyan ekibi çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti.
20.55 seansında Roma deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Paulo Fonseca'nın öğrencileri güçlü rakibini deplasmanda da 2-1'lik skorla devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Roma'ya galibiyeti getiren goller Borja Mayoral'dan (2) geldi.
Shakhtar Donetsk'in tek sayısını ise Junior Moraes kaydetti.
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