18 Mart 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Shakhtar Donetsk 1-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma Shaktar'a yine acımadı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 'i 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan ekibi çeyrek finale yükseldi.

'nde heyecan son 16 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti.

20.55 seansında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan 'nın öğrencileri güçlü rakibini deplasmanda da 2-1'lik skorla devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Roma'ya galibiyeti getiren goller 'dan (2) geldi.

Shakhtar Donetsk'in tek sayısını ise kaydetti.

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