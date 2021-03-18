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Milan-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Milan-ManU maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

son 16 turu rövanş karşılaşmasında Milan sahasında Manchester United'ı konuk edecek. 2 gol çıkan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti. Peki, Milan-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

'nde çeyrek finalistler bu akşam belli oluyor. Son 16 turunda 'erken final' niteliği taşıyan dev eşleşmede Milan ile Manchester United, 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek.

MILAN - M. UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, ; Kessie, Meite; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Krunic; Leao.

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, , Bailly, Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

SON 5 MAÇTA M. UNITED ÜSTÜN!

İki takım arasında oynanan son 5 maçta Manchester United'ın rakibine karşı bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen ManU, 2 galibiyet alırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

MILAN - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan ile Manchester United arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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