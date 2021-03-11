UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, perşembe günü oynanan 8 maçla başladı. İşte günün sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları, 20.55'te başlayan 4 maçla start aldı. Avrupa Ligi'nde heyecan 23.00'te oynanan 4 maçla devam etti.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
20.55 Manchester United (İngiltere) 1-1 Milan (İtalya)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-2 Villarreal (İspanya)
20.55 Ajax (Hollanda) 3-0 Young Boys (İsviçre)
20.55 Slavia Prag (Çekya) 1-1 Rangers (İskoçya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) 1-3 Arsenal (İngiltere)
23.00 Granada (İspanya) 2-0 Molde (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere) 2-0 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Roma (İtalya) 3-0 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig