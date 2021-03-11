12 Mart 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, perşembe günü oynanan 8 maçla başladı. İşte günün sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları, 20.55'te başlayan 4 maçla start aldı. Avrupa Ligi'nde heyecan 23.00'te oynanan 4 maçla devam etti.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

20.55 (İngiltere) 1-1 (İtalya)

20.55 (Ukrayna) 0-2 (İspanya)

20.55 (Hollanda) 3-0 (İsviçre)

20.55 (Çekya) 1-1 (İskoçya)

23.00 (Yunanistan) 1-3 (İngiltere)

23.00 (İspanya) 2-0 (Norveç)

23.00 (İngiltere) 2-0 (Hırvatistan)

23.00 (İtalya) 3-0 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

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