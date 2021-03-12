12 Mart 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Tottenham 2-0 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kane Tottenham'a tur kapısını araladı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

ilk maçında , sahasında 'i 2-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.

ilk maçında ekibi ile temsilcisi , 'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 25 ve 70. dakikalarda yıldız golcüsü 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te 'nda oynanacak.

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