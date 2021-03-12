12 Mart 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Olympiakos 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal avantajı kaptı
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

ilk maçında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.

ilk maçında ekibi ile temsilcisi , 'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 34. dakikada Martin Odegaard, 79. dakikada ve 85. dakikada 'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı. Ev sahibi takımın tek golüyse 58. dakikada Youssef El-Arabi'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te 'nda oynanacak.

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