12 Mart 2021, Cuma
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Olympiakos 1-3 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Georgios Karaiskakis Stadı'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 34. dakikada Martin Odegaard, 79. dakikada Gabriel ve 85. dakikada Mohamed Elneny'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı. Ev sahibi takımın tek golüyse 58. dakikada Youssef El-Arabi'den geldi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
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