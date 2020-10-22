22 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Rapid Wien 1-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

Arsenal 3 puan ile başladı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

'nin ilk haftasında ile karşı karşıya geldi. temsilcisi Arsenal karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 3 puan ile başlangıç yaptı.

'nin ilk haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Rapid Wien, 51. dakikada Fountas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal deneyimli stoperi ile skoru eşitledi. 74. dakikada Aubameyang ile maç sonucunu belirleyen golü buldu. Karşılaşma 2-1 Arsenal'in üstünlüğü ile tamamlandı. Gruptaki diğer maçta Molde deplasmanda Dundalk'ı 2-1'lik skorla geçti.

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