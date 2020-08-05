UEFA Avrupa Ligi: Inter 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Inter, Getafe'yi Lukaku ve Eriksen'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibi çeyrek finalde Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Inter ile Getafe, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Tek maç üzerinden oynanan maçta İtalyan ekibi, rakibini 33. dakikada Romelu Lukaku ve 83. dakikada Christian Eriksen'nı attığı golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Inter, çeyrek finalde Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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