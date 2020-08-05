06 Ağustos 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Inter 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU

Inter çeyrek finalde
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

son 16 turu maçında Inter, 'yi Lukaku ve Eriksen'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibi çeyrek finalde Rangers - eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

son 16 turunda Inter ile , Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Tek maç üzerinden oynanan maçta İtalyan ekibi, rakibini 33. dakikada Romelu Lukaku ve 83. dakikada Christian Eriksen'nı attığı golle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Inter, çeyrek finalde Glasgow Rangers - eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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