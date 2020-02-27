UEFA Avrupa Ligi: Benfica 3-3 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Shakhtar Donetsk, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Benfica deplasmanına konuk oldu. Rakibiyle 3-3 berabere kalan Ukrayna ekibi, rakibini eleyerek son 16'ya kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Pizzi, Dias ve Silva'dan gelirken; konuk takımın gollerini Dias (k.k.), Stepanenko ve Patrick kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Benfica ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Işık Stadı'nda oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Benfica'nın gollerini 9. dakikada Pizzi, 36. dakikada Dias ve 47. dakikada Silva kaydederken, Shakhtar Donetsk'in golleri 12. dakikada Dias (kk), 49'da Stepanenko ve 71'de Alan Patrick'ten geldi.

Bu sonucun ardından, ilk maçı sahasında 2-1 kazanan Romanya ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi.





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