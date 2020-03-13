Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçında 2 penaltı kaçtı!

UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam seyircisiz oynanan maçlardan biri olan Wolfsburg-Shakhtar Donetsk mücadelesi, Ukrayna temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Seyircisiz oynanmasına rağmen keyifli bir maç oldu. Maça hızlı başlayan Shakhtar kazanmayı bildi. Mücadelede 2 penaltı kararı verildi. Özellikle Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’un ilk yarının sonlarına doğru kaçırdığı penaltı çok konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oldukça güzel maçlar oynandı. Seyir zevki yüksek maçlar arasında e dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçı oldu. Ukrayna temsilcisi karşılaşmadan 2-1 üstün ayrılırken, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg taraftarları kaçan goller sebebiyle oldukça mutsuz. Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçını 2-1 kazanan Ukrayna temsilcisi deplasmanda attı 2 altın değerinde golle evine döndü.

WOLFSBURG-SHAKHTAR DONETSK PENALTILAR KAÇTI

Dün akşamın dikkat çeken maçlarından biri olan Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçında ilk yarı iki penaltı kararı çıktı. İki elle oynama üzerine beyaz noktayı gösteren hakemin yönetimi de tam not aldı. İki takım oyuncuları da penaltılardan faydalanamadı.

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