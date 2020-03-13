Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçında 2 penaltı kaçtı!
UEFA Avrupa Ligi’nde dün akşam seyircisiz oynanan maçlardan biri olan Wolfsburg-Shakhtar Donetsk mücadelesi, Ukrayna temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Seyircisiz oynanmasına rağmen keyifli bir maç oldu. Maça hızlı başlayan Shakhtar kazanmayı bildi. Mücadelede 2 penaltı kararı verildi. Özellikle Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg’un ilk yarının sonlarına doğru kaçırdığı penaltı çok konuşuldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oldukça güzel maçlar oynandı. Seyir zevki yüksek maçlar arasında e dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçı oldu. Ukrayna temsilcisi karşılaşmadan 2-1 üstün ayrılırken, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg taraftarları kaçan goller sebebiyle oldukça mutsuz. Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçını 2-1 kazanan Ukrayna temsilcisi deplasmanda attı 2 altın değerinde golle evine döndü.
WOLFSBURG-SHAKHTAR DONETSK PENALTILAR KAÇTI
Dün akşamın dikkat çeken maçlarından biri olan Wolfsburg-Shakhtar Donetsk maçında ilk yarı iki penaltı kararı çıktı. İki elle oynama üzerine beyaz noktayı gösteren hakemin yönetimi de tam not aldı. İki takım oyuncuları da penaltılardan faydalanamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...