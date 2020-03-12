12 Mart 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Haydi Başakşehir

Haydi Başakşehir
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Turuncu-lacivertlilerin, tüm kulüp başkanlarının da maça gelerek Avrupa’ya birlik-beraberlik mesajı vereceği tarihi randevusu saat 20.55’te

Avrupa'daki gururumuz, yoluna devam eden tek Türk takımı olan , Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.55'te başlayacak karşılaşmada, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum düdük çalacak. Tarihi maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Temsilcimizde bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli maç

TRİBÜNLER AY-YILDIZ'A BÜRÜNECEK

Kulüpler Birliği'nde Başakşehir Başkanı 'ın, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz için tüm kulüp başkanlarını maça davet edip olumlu geri dönüş almasıyla, Kopenhag maçında birlik-beraberlik mesajı da verilecek. Ayrıca Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla birlikte Başkanı ile spor camiasından çok sayıda kişi de maça gelecek. Türk bayraklarıyla donatılacak tribünlerde, ayyıldız coşkusuyla Avrupa'ya gövde gösterisi yapılacak.

17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
UEFA'dan flaş karar! Maçlar ertelendi... UEFA'dan flaş karar! Maçlar ertelendi...
Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli maç Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemli maç
Atiba'dan Kopenhag antrenmanına ziyaret Atiba'dan Kopenhag antrenmanına ziyaret
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör