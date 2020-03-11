11 Mart 2020, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Atiba'dan Kopenhag antrenmanına ziyaret

Atiba'dan Kopenhag antrenmanına ziyaret
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 11.03.2020

son 16 turunda FC , İstanbul ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.  'ın Kanadalı futbolcusu , Kopenhag'ın Başakşehir maçı öncesi son çalışmasında eski takımını ziyaret etti.

yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çalışmaların kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

ATIBA'DAN ESKİ TAKIMINA ZİYARET

'ın Kanadalı futbolcusu , oğlu Noah Hutchinson ile birlikte ekibinin maçı öncesi son çalışmasında eski takımını ziyaret etti. Atiba, teknik direktör Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Danimarka ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, konakladığı otelde maç saatine kadar kampa girdi.


Solbakken: Bizim için tarihi bir maç haberin devamı

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