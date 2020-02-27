UEFA Avrupa Ligi: Manchester United 5-0 Club Brugge | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Manchester United, 1-1'in rövanşında Club Brugge'ü 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. ManU'ya galibiyeti getiren golleri Fernandes (p), Ighalo, McTominay ve Fred (2) kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turun rövanş maçında İngiliz temsilcisi Manchester United ile Belçika temsilcisi Club Brugge, Old Trafford'da kozlarını paylaştı. Rakibini 28. dakikada Bruno Fernandes (p), 34. dakikada Odion Ighalo, 41. dakikada Scott McTominay ve 82 ile 90+3. dakikalarda Fred'in golleriyle 5-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, son 16'ya kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

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