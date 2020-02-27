28 Şubat 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Manchester United 5-0 Club Brugge | MAÇ SONUCU

ManU zorlanmadan son 16'ya kaldı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 28.02.2020

son 32 turunda , 1-1'in rövanşında 'ü 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. ManU'ya galibiyeti getiren golleri Fernandes (p), Ighalo, McTominay ve Fred (2) kaydetti.

son 32 turun rövanş maçında İngiliz temsilcisi ile temsilcisi , 'da kozlarını paylaştı. Rakibini 28. dakikada Bruno Fernandes (p), 34. dakikada Odion Ighalo, 41. dakikada Scott McTominay ve 82 ile 90+3. dakikalarda Fred'in golleriyle 5-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, son 16'ya kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları, 28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te 'nin Nyon kentinde çekilecek.

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