11 Şubat 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 11.02.2020

kokartlı hakem , Portekiz temsilcisi  ile Avusturya'nın takımları arasında yarın oynanacak Gençlik Ligi Play-off müsabakasını yönetecek.

'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın Portekiz'in şehrindeki Luís Filipe Menezes Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, 'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Sezgin Çınar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.

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