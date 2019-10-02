02 Ekim 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

gruplarında ikinci hafta maçları yarın oynanacak. , ve 'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının ikinci haftasında 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 24 karşılaşma oynanacak.

İkinci haftada , J Grubu'nda 'nın , K Grubu'nda bulunan da 'nin Wolverhampton ekibini ağırlayacak. İki müsabaka da saat 19.55'te başlayacak.

ise C Grubu'ndaki ikinci maçında 'nin Basel takımını saat 22.00'de konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya)

19.55 Feyenoord () - Porto (Portekiz)

19.55 CSKA Moskova () - Espanyol ()

19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Saint-Etienne () - Wolfsburg (Almanya)

19.55 Olexandriya () - Gent ()

19.55 Medipol Başakşehir () - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

19.55 Wolfsberger () - Roma ()

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)

19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)

22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)

22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)

22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
İşte takımlarımızın maçlarını yönetecek hakemler İşte takımlarımızın maçlarını yönetecek hakemler
Kolarov şov! Kolarov şov!
Avrupa'da derbi haftası Avrupa'da derbi haftası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör