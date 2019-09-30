Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Möchengladbach ile oynayacağı maçı Stuart Attwell, Beşiktaş'ın Wolverhampton maçını Harald Lechner ve Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı mücadeleyi Marco di Bello yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Öte yandan Trabzonspor'un C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.
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