30 Eylül 2019, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İşte takımlarımızın maçlarını yönetecek hakemler
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 Giriş Tarihi: 30.09.2019

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol 'in Möchengladbach ile oynayacağı maçı , 'ın Wolverhampton maçını Harald Lechner ve 'un Basel ile oynayacağı mücadeleyi Marco di Bello yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu.

Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem yönetecek.

'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Öte yandan 'un C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.

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