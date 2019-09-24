Kolarov şov!

Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan Kolarov, frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran Sırp oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında Avrupa'da geçen tek isim ise Messi.

Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan Kolarov, frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran Sırp oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında Avrupa'da geçen tek isim ise Messi.