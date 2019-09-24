24 Eylül 2019, Salı

AVRUPA LİGİ

Kolarov şov!

Kolarov şov!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan , frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında 'da geçen tek isim ise .

Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan , frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında 'da geçen tek isim ise .

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