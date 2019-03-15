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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Giriş Tarihi: 15.03.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.
Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle:
Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
Villarreal (İspanya) - Valencia (İspanya)
Benfica (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Slavia Prag (Çekya) - Chelsea (İngiltere)
Organizasyonda olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:
Napoli-Arsenal / Villarreal-Valencia
Benfica-Eintracht Frankfurt / Slavia Prag-Chelsea
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