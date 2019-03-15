15 Mart 2019, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

'nde kuraları, 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle:

() - ()

Villarreal () - (İspanya)

Benfica (Portekiz) - (Almanya)

Slavia Prag (Çekya) - (İngiltere)

Organizasyonda olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Napoli-Arsenal / Villarreal-Valencia

Benfica-Eintracht Frankfurt / Slavia Prag-Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu



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