UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle:

Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

Villarreal (İspanya) - Valencia (İspanya)

Benfica (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Slavia Prag (Çekya) - Chelsea (İngiltere)

Organizasyonda olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Napoli-Arsenal / Villarreal-Valencia

Benfica-Eintracht Frankfurt / Slavia Prag-Chelsea