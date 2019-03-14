MAÇ SONUCU l Salzburg 3 - 1 Napoli l ÖZET
Salzburg, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Napoli'yi 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Napoli, Salzburg'a 3-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.
İtalya'daki ilk maçı 3-0 kazanan Napoli rövanş maçına da hızlı başladı. Milik'in 14. dakikada attığı golle öne geçen İtalyan devi iyice rahatladı; ancak Salzburg Dabbur ile 25'te skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
SALZBURG'A YETMEDİ
İkinci yarıda ilk maçın verdiği skorun rahatlığıyla oynayan Napoli kontrollü bir futbol sergiledi. 65'te Gulbrandsen'in golüyle Salzburg öne geçti. 90'da Leitgeb skoru 3-1'e getirdi. Ancak bu sonuç Salzburg'a yetmedi ve ilk maçı 3-0 kazanan Napoli çeyrek finale yükselen taraf oldu.
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