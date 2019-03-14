14 Mart 2019, Perşembe

AVRUPA LİGİ

MAÇ SONUCU l Salzburg 3 - 1 Napoli l ÖZET

Salzburg kazandı Napoli turladı!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 'yi 3-1 mağlup etti.

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , 'a 3-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

İtalya'daki ilk maçı 3-0 kazanan Napoli rövanş maçına da hızlı başladı. Milik'in 14. dakikada attığı golle öne geçen İtalyan devi iyice rahatladı; ancak Salzburg Dabbur ile 25'te skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

SALZBURG'A YETMEDİ

İkinci yarıda ilk maçın verdiği skorun rahatlığıyla oynayan Napoli kontrollü bir futbol sergiledi. 65'te Gulbrandsen'in golüyle Salzburg öne geçti. 90'da Leitgeb skoru 3-1'e getirdi. Ancak bu sonuç Salzburg'a yetmedi ve ilk maçı 3-0 kazanan Napoli çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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