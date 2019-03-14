Dinamo Kiev, Chelsea UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev, Chelsea maçı UEFA Avrupa Ligi’inde gecenin dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. 3-0 biten ilk maçın avantajı ile sahada yerini alacak olan Chelsea’nin turu rahat geçmesi beklenirken Kiev kendi evinde sürprizi başarmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta ekranda olacak?

Dinamo Kiev, Chelsea maçının hangi kanalda yayınlanacağı UEFA Avrupa Ligi yayıncı kuruluşunun paylaştığı bilgilerin ardından ortaya çıktı. Bugün oynanacak olan 8 karşılaşmadan biri olacak mücadelede İngiliz temsilcisinde 3 eksik bulunuyor. İşte mücadele öncesi takımlardaki son durumlar ve mücadelenin yayın bilgileri…

İkili rekabette daha önce 3 kez karşı karşıya gelen takımlar 1 mücadeleden beraberlikle ayrılmıştı. Chelsea'nin 2 galibiyetine henüz karşılık veremeyen Kiev ekibi bireysel performansında ise oldukça iyi durumda. Son 5 karşılaşmasında Chelsea mücadelesi dışında maçlarının tamamını kazanan Ukrayna ekibi Chelsea'ye deplasmanda 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

İLK 11'LER

D. Kiev: Boyko, Mykolenko, Kadar, Burda, Kedziora, Sydorchuk, Shepeliev, Sidcley, Shaparenko, Tsygankov, Garmash

Chelsea: Kepa, Zappacosta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Kovacic, Loftus-Cheek, Willian, Hudson-Odoi, Giroud

Chelsea ise Premier Lig'deki son maçında elde ettiği beraberlik dışında 5 ciddi bir kayıp yaşamadı.

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Vitaly Buyalskyi ile sakatlıkları süren Fran Sol, Pivaric ve Besedin mücadelede forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Higuain ve Gary Cahill sahada yer alamayacak.

DİNAMO KİEV, CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki ekibin kozlarını paylaşacağı gecenin mücadelesi 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.