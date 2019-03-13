13 Mart 2019, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'nde Son rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşma ile yaşanacak.

'nde çeyrek finale kalacak takımlar yarın oynanacak müsabakalarla belli olacak. 8 maçın tamamlanmasının ardından 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde kura çekimi yapılacak. Bu turda aynı ülkeden takımlarlar birbirleriyle eşleşebilecek. Turnuvada çeyrek finaller 11-18 Nisan, yarı finaller 2-9 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta 'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son rövanş programı şöyle:

20.55 (0) - (3)
20.55 (1) - (2)
20.55 Salzburg (0) - (3)
23.00 (1) - (3) Rennes
23.00 (0) - (1)
23.00 Inter (0) - (0)
23.00 Slavia Prag (2) v (2) Sevilla
23.00 Villarreal (3) - (1) Zenit St. Petersburg

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