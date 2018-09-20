    21 Eylül 2018, Cuma

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor ilk Avrupa maçına çıktı

    Akhisarspor ilk Avrupa maçına çıktı
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Geçen sezon 'nı kazanarak ilk kez UEFA 'nde mücadele etme hakkını elde eden Akhisarspor, J Grubu ilk maçında Rus ekibi 'ı ağırladı.

    UEFA J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Belçika'dan Standard Liege ve Rus ekibi 'la mücadele edecek yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk etti.

    Akhisarspor'un ilk maçına çıktığı müsabakaya ev sahipliği yapan Spor Toto Akhisar Stadı'nda da ilk kez uluslararası bir maç oynandı.

    Yeşil-siyahlı ekipte Güray Vural, Abdoulwahid Sissoko ve Serginho ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

    Teknik direktör Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıktı. Cem Kavçak, ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. O müsabakada ilk 11'de başlayan Dany, Eray Ataseven, ve Helder Barbosa'nın yerine , Serginho, Josue ve Yevgen Seleznov forma giydi.

    Krasnodar'da ise 'nde 4-0 kazanılan Anzhi maçının ilk 11'inden 3 farklı isim yer aldı. Anzhi müsabakasından farklı olarak Sergey Petrov, Jon Flouson ve Ivan Ignatyev'in yerine Uros Spajic, Cristian Ramirez ve Ari ilk 11'de mücadele etti.

    Akhisarsporlu taraftarların maraton tribününün büyük çoğunluğunu doldurmasına rağmen diğer tribünlerde boşluklar görüldü. Konuk ekibe ayrılan tribünde de yaklaşık 10 kişi müsabakayı takip etti.


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