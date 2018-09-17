    19 Eylül 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    UEFAdan Halis Özkahyaya görev
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    , FIFA kokartlı Türk hakem 'yı UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında Ukrayna'nın takımı ile Kazakistan temsilcisi arasında yapılacak maçta görevlendirdi.

    'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre , 20 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta düdük çalacak.

    Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. İlave yardımcı hakemliğini Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy'un üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Kerem Ersoy olacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AVRUPA LİGİ HABERLERİ
    D. Zagreb - F.Bahçe maçına İngiliz hakem D. Zagreb - F.Bahçe maçına İngiliz hakem
    A Milliler Bosna Hersek ile özel maç yapacak A Milliler Bosna Hersek ile özel maç yapacak
    Beşiktaşta o yıldız UEFA kadrosunda yok! Beşiktaş'ta o yıldız UEFA kadrosunda yok!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör