    19 Eylül 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    A Milliler Bosna Hersek ile özel maç yapacak

    A Milliler Bosna Hersek ile özel maç yapacak
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    A Milli Futbol Takımı, ’de Bosna-Hersek ile bir özel karşılaşma oynayacak.

    A Milli Futbol Takımı, ile 'de oynanacak hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.

    A Milliler, 6. kez Bosna'ya karşı
    ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.
    İki takım arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    16 Ağustos 2000 - Bosna-Hersek: 1 Türkiye: 1
    2 Haziran 2007 - Bosna-Hersek: 3 - Türkiye: 2
    21 Kasım 2007 - Türkiye: 1 - Bosna-Hersek: 0
    11 Ekim 2008 - Türkiye: 2 - Bosna-Hersek: 1
    9 Eylül 2009 - Bosna-Hersek: 1 - Türkiye: 1
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AVRUPA LİGİ HABERLERİ
    D. Zagreb - F.Bahçe maçına İngiliz hakem D. Zagreb - F.Bahçe maçına İngiliz hakem
    UEFAdan Halis Özkahyaya görev UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    Beşiktaşta o yıldız UEFA kadrosunda yok! Beşiktaş'ta o yıldız UEFA kadrosunda yok!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör