19 Eylül 2018, Çarşamba
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A Milliler, 6. kez Bosna'ya karşı
Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.
İki takım arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
16 Ağustos 2000 - Bosna-Hersek: 1 Türkiye: 1
2 Haziran 2007 - Bosna-Hersek: 3 - Türkiye: 2
21 Kasım 2007 - Türkiye: 1 - Bosna-Hersek: 0
11 Ekim 2008 - Türkiye: 2 - Bosna-Hersek: 1
9 Eylül 2009 - Bosna-Hersek: 1 - Türkiye: 1
A Milliler Bosna Hersek ile özel maç yapacak
Giriş Tarihi: 17.09.2018
A Milli Futbol Takımı, Rize’de Bosna-Hersek ile bir özel karşılaşma oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile Rize'de oynanacak hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.
A Milliler, 6. kez Bosna'ya karşı
Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.
İki takım arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
16 Ağustos 2000 - Bosna-Hersek: 1 Türkiye: 1
2 Haziran 2007 - Bosna-Hersek: 3 - Türkiye: 2
21 Kasım 2007 - Türkiye: 1 - Bosna-Hersek: 0
11 Ekim 2008 - Türkiye: 2 - Bosna-Hersek: 1
9 Eylül 2009 - Bosna-Hersek: 1 - Türkiye: 1
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