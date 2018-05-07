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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi Final maçının hakemi belli oldu
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    ve arasında oynanacak olan Avrupa Ligi finalini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

    Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. ile 'in karşılaşacağı büyük finalin ne zaman oynanacağı belli oldu. Peki, Marsilya- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? arasındaki final maçı ne zaman oynanacak, karşılaşmayı kim yönetecek? Merak edilen tüm soruların cevabı bu haberimizde... Ayrıca maça dair tüm bilgiler ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    İngiliz devi Arsenal'i devirerek adını finale yazdıran Atletico Madrid ile Salzburg yenen Marsilya finalinde karşı karşıya gelecek. finalinin adı Marsilya-Atletico Madrid oldu.

    FİNALİ YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI

    Marsilya ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

    PEKİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Parc OL Stadı'nda oynanacak olan final mücadelesi 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

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