UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Marsilya-Atletico Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Marsilya ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı büyük finalin ne zaman oynanacağı belli oldu. Peki, Marsilya- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? arasındaki final maçı ne zaman oynanacak, karşılaşmayı kim yönetecek? Merak edilen tüm soruların cevabı bu haberimizde... Ayrıca maça dair tüm bilgiler ve canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İngiliz devi Arsenal'i devirerek adını finale yazdıran Atletico Madrid ile Salzburg yenen Marsilya UEFA finalinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi finalinin adı Marsilya-Atletico Madrid oldu.



FİNALİ YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI

Marsilya ve Atletico Madrid arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finalini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek.

PEKİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parc OL Stadı'nda oynanacak olan final mücadelesi 16 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.