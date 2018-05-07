Süper Ligde puan durumu ve kalan maçlar!

Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor.



Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.



İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum ve kalan maçlar;



GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)



13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray



FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)



13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor



BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)



13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa



BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)



07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor



PUAN DURUMU



(69) Galatasaray

(66) Fenerbahçe

(66) Başakşehir

(62) Beşiktaş

(49) Trabzonspor

(48) Sivasspor

(47) Göztepe

(44) Kayserispor

(43) Kasımpaşa

(39) Bursaspor

(39) Malatyaspor

(38) Antalyaspor

(36) Alanyaspor

(36) Akhisarspor

(35) Konyaspor

(33) Osmanlıspor

(30) Gençlerbirliği

(12) Karabükspor