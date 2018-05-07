Süper Ligde puan durumu ve kalan maçlar!

Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!
Spor Toto Süper Lig 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte ligin zirvesinde ve dibinde son durum!
Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.
İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum ve kalan maçlar;
GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)
07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
PUAN DURUMU
(69) Galatasaray
(66) Fenerbahçe
(66) Başakşehir
(62) Beşiktaş
(49) Trabzonspor
(48) Sivasspor
(47) Göztepe
(44) Kayserispor
(43) Kasımpaşa
(39) Bursaspor
(39) Malatyaspor
(38) Antalyaspor
(36) Alanyaspor
(36) Akhisarspor
(35) Konyaspor
(33) Osmanlıspor
(30) Gençlerbirliği
(12) Karabükspor
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|32
|22
|3
|7
|72
|33
|39
|69
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|32
|19
|9
|4
|68
|34
|34
|66
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|20
|6
|6
|57
|32
|25
|66
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|18
|8
|5
|59
|27
|32
|62
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|32
|13
|10
|9
|57
|50
|7
|49
|6.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|14
|6
|12
|42
|46
|-4
|48
|7.GÖZTEPE A.Ş.
|31
|13
|8
|10
|48
|48
|0
|47
|8.KAYSERİSPOR
|31
|12
|8
|11
|41
|48
|-7
|44
|9.KASIMPAŞA A.Ş.
|32
|12
|7
|13
|52
|54
|-2
|43
|10.BURSASPOR
|32
|11
|6
|15
|42
|44
|-2
|39
|11.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|31
|10
|9
|12
|35
|41
|-6
|39
|12.ANTALYASPOR A.Ş.
|32
|10
|8
|14
|38
|54
|-16
|38
|13.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|10
|6
|16
|50
|55
|-5
|36
|14.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|32
|9
|9
|14
|40
|51
|-11
|36
|15.ATİKER KONYASPOR
|32
|9
|8
|15
|35
|38
|-3
|35
|16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
|32
|8
|9
|15
|46
|55
|-9
|33
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|7
|9
|16
|35
|51
|-16
|30
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
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