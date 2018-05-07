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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    AVRUPA LİGİ

    Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!

    Süper Ligde puan durumu ve kalan maçlar!
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Spor Toto Süper Lig 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte ligin zirvesinde ve dibinde son durum!

    Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor.

    Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.

    İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum ve kalan maçlar;

    GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)

    13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
    20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

    FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)

    13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
    20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

    BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)

    13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
    20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

    BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)

    07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
    13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
    20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

    PUAN DURUMU

    (69) Galatasaray
    (66) Fenerbahçe
    (66) Başakşehir
    (62) Beşiktaş
    (49) Trabzonspor
    (48) Sivasspor
    (47) Göztepe
    (44) Kayserispor
    (43) Kasımpaşa
    (39) Bursaspor
    (39) Malatyaspor
    (38) Antalyaspor
    (36) Alanyaspor
    (36) Akhisarspor
    (35) Konyaspor
    (33) Osmanlıspor
    (30) Gençlerbirliği
    (12) Karabükspor

    OGBMAYAVP
    1.GALATASARAY A.Ş.32223772333969
    2.FENERBAHÇE A.Ş.32199468343466
    3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK32206657322566
    4.BEŞİKTAŞ A.Ş.31188559273262
    5.TRABZONSPOR A.Ş.32131095750749
    6.DEMİR GRUP SİVASSPOR32146124246-448
    7.GÖZTEPE A.Ş.31138104848047
    8.KAYSERİSPOR31128114148-744
    9.KASIMPAŞA A.Ş.32127135254-243
    10.BURSASPOR32116154244-239
    11.EVKUR YENİ MALATYASPOR31109123541-639
    12.ANTALYASPOR A.Ş.32108143854-1638
    13.AYTEMİZ ALANYASPOR32106165055-536
    14.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR3299144051-1136
    15.ATİKER KONYASPOR3298153538-335
    16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ3289154655-933
    17.GENÇLERBİRLİĞİ3279163551-1630
    18.KARDEMİR KARABÜKSPOR

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