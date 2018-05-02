Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Salzburg-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Salzburg-Marsilya maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...
Salzburg-Marsilya maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Salzburg-Marsilya karşı karşıya gelecek.
SALZBURG-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Salzburg-Marsilya maçı naklen yayınlanacak.
3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Salzburg-Marsilya maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacakç
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