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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda?
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Salzburg-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Salzburg-Marsilya maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

    Salzburg-Marsilya maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Salzburg-Marsilya karşı karşıya gelecek.

    SALZBURG-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Salzburg-Marsilya maçı naklen yayınlanacak.

    3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

    Salzburg-Marsilya maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacakç

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