Salzburg Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Salzburg-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Salzburg-Marsilya maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

Salzburg-Marsilya maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Salzburg-Marsilya karşı karşıya gelecek.



SALZBURG-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Salzburg-Marsilya maçı naklen yayınlanacak.



3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Salzburg-Marsilya maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacakç