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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

    Atletico Madridin konuğu Arsenal!
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    UEFA Avrupa Liginin yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karışı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma Atletico Madrid - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? tüm detaylar haberimizde...

    Atletico Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid-Arsenal karşı karşıya gelecek.

    ATLETICO MADRID-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı.. Yarı finalde oynanacak Atletico Madrid-Arsenal maçı naklen yayınlanacak.

    3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

    Atletico Madrid-Arsenal maçı 3 Mayıs Perşembe günü saat 22.05'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

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