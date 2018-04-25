;
    25 Nisan 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

    Avrupa Liginde yarı final heyecanı
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yoluna devam eden 4 takım, yarın TSİ 22.05'te sahaya çıkacak.

    Kadrosunda Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'i barındıran İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

    Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

    Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

    finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AVRUPA LİGİ HABERLERİ
    İşte Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri İşte Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
    Avrupa Liginde yarı finale yükselen takımlar belli oldu! Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu!
    UEFA Avrupa Liginde rövanş zamanı UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
    BİZE ULAŞIN