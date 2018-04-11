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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

    UEFAdan Murat Ilgaza görev
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    UEFA, hakem gözlemcisi 'a, Rusya'nın CSKA Moskova ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında görev verdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 'ın görev alacağı karşılaşma, Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak.

    İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk mücadeleyi Arsenal 4-1 kazanmıştı.

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