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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    Avrupa Liginde yarı finalistler belli oluyor
    AVRUPA LİGİ
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    'nde yarı finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.

    'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

    22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)

    22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

    22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)

    22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)

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