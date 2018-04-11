Avrupa Liginde yarı finalistler belli oluyor

11 Nisan 2018, Çarşamba
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Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Giriş Tarihi: 11.04.2018
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)
22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)
22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)
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