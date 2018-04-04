UEFA Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı

04 Nisan 2018, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.
Rövanş karşılaşmalarının 12 Nisan Perşembe günü oynanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
22.05 Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)
22.05 Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.05 Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
22.05 Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)
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