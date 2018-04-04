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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    AVRUPA LİGİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

    UEFA Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı
    AVRUPA LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

    Rövanş karşılaşmalarının 12 Nisan Perşembe günü oynanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli olacak.

    Çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

    22.05 Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

    22.05 Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    22.05 Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

    22.05 Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)

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