Antalyaspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynadığı maçta MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

7'nci dakikada sol kanattan Morutan'ın penaltı noktasına ortasında topu kontrol eden Ali Sowe, dönerek yaptığı sert vuruşu kaleci Helton Leite iki hamlede kontrol etti.

12'nci dakikada sol kanattan yine etkili gelen Ankaragücü'nde Bassogog'un iyi ortasına arka direkte Ali Kaan'ın uçarak kafa vuruşunu kaleci Leite, son anda yere yatarak kornere çeldi.

23'üncü dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Sam Larsson son çizgiye inerek penaltı noktasına doğru verdiği pası alan Safuri'nin sağ ayağıyla sert vuruşunu kaleci Bahadır kurtarırken, savuma boşta kalan topu uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Güray Vural'ın sol kanattan altı pas üzerine ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40'ıncı dakikada Kaluzinski'nin müthiş derinlemesine pasında ceza alanı içerisi sağ çaprazında topu önünde bularak kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0.

64'üncü dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Ali Sowe'un pasında ceza alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top filelere gitti.1-1.

77'nci dakikda Morutan'ın pasında sağ çaprazda topu alan Ali Sowe rakibine rağmen vuruşunu yaparken kaleci Leite topu güçlükle kurtardı.

79'uncu dakikada ceza alanı sol çaprazında topu alan Chatzigiovanis'in vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı

ANTALYASPOR: Helton Leite- Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek(Dk. 90 Assombalonga), Safuri(Dk. 80 Emre Uzun), Saric(Dk. 69 Ufuk Akyol), Sam Larsson(Dk. 80 Bytyqi), Adam Buksa.

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır-Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper(Dk. 74 Kazımcan Karataş), Kaan Güneren(Dk. 87 Flips), Tolga Ciğerci, Morutan(Dk. 87 Saponara), Pedrinho(Dk. 59 Efkan Bekiroğlu), Bassogog(Dk. 59 Chatzigiovanis), Ali Sowe.

SARI KARTLAR: Güray Vural (Antalyaspor), Bassogog (MKE Ankaragücü)

GOLLER: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dk. 64 Efkan Bekiroğlu(MKE Ankaragücü)