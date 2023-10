Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Adnan Başkan, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray karşısında güzel bir galibiyet alarak yükselişlerine devam etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Zorlu maçta sakatlığı bulunan Kaluzinski ve trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi'nin tedavisiyle ilgilenen Naldo forma giyemeyecek.



'YÜKSELİŞE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'



Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Adnan Başkan, taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişlerine devam edeceklerini söyledi. Ligde iyi oyunun karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Adnan Başkan, "Bu hafta şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Ne kadar zor bir maç olacağının farkındayız, ancak aynı zorluk derecesi onlar için de geçerli olacak. Bizim için rakibin kalitesi ve hedeflerinden çok sahada takımımızın ne yapacağı önemli. Hocamıza ve takımımıza çok inanıyoruz. Taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye ederek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.



'DİLEĞİMİZ HAKEMLERİN MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMESİ'



Her maça ciddiyetle hazırlandıklarına dikkati çeken Başkan, "Rakibimizin kim olduğunu önemsemiyoruz ve aynı hassasiyeti karşılaşmanın hakemlerinden de bekliyoruz. Forma rengi, bütçesi, hedefleri ne olursa olsun iki takımın maçını adalet terazisini eşit tutarak yönetmesini bekliyoruz. Dileğimiz hakemlerin maçın önüne geçmemesi. Bundan önce ağzımızın çok yandığı maçlar varken biz şimdiden ayrıcalık değil, adalet istediğimizi söylemek istiyoruz" şeklinde konuştu.



'TARAFTARA BÜYÜK İŞ DÜŞECEK'



Taraftara da değinen Adnan Başkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşecek. Türkiye'nin her yerinde takımımızı yalnız bırakmayan vefakar ve cefakar taraftarımız var. Cumartesi günkü karşılaşmada stadımızın tamamen dolmasını, rakibimize deplasmanda olduklarını hissettirmelerini bekliyoruz. Yaptığımız transferlerle güçlenen takımımızın her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyoruz. 12'nci adam olan taraftarımızın desteğiyle kazanamayacağımız maç yok."