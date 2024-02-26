Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu ve "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Türk futbolu adına yazık. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Şunu da söylemek lazım. Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır.

Soru: Tarihin en iyi Galatasaray takımıyla oynadığınızı düşünüyor musunuz?

Yok. Düşünmüyorum. Bugün için konuşuyorum. Galatasaray elbette çok güçlü bir takım ama bugün oyuna baktığımızda öyle bir takım yoktu. 60'a 40 diyebilirim.