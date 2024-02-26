Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası konuk takımın başkanı Sinan Boztepe açıklamalarda bulundu ve "Lanet olsun artık ya. Bu oyunun hakkı yenemez, penaltı penaltı değil. Gol ofsayt... Hakem Fenerbahçe'nin rövanşını aldı." ifadelerini kullandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kendi futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz çünkü 16 kişiye karşı oynadılar. Taraftarının önünde Galatasaray'ı köşeye sıkıştırdılar. Sabah ben talihsiz açıklamalar yaptım, kendimden de utandım ama yaptığım açıklamalar o kadar yerindeymiş ki... Lanet olsun artık. Bu kadar rezillik olmaz, Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncu golü attıracaktı. Lanet olsun artık. TFF istifa etsin, hak yemeyecek insanlar gelsin. Penaltı penaltı değil, ofsayt pozisyonu... Bizim gördüğümüz kartlara bakın, Galatasaray bir tane kart görmedi. Hakem, Fenerbahçe'nin resmen rövanşını aldı. Hakemler de rezil, TFF de rezil! MHK bugün istifa etsin.