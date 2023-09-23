Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 6. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Mücadeleden ev sahibi Antalyaspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 10. ve 18. dakikada Jehezkel kaydetti.
Antalyaspor bu gollerle beraber ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Safuri), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 90+2 Bytyqi), Larsson (Dk 90+2 Bahadır Öztürk), Buksa
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru (Dk. 79 Schindler), Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45 Soner Gönül), Tait (Dk. 79 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 65 Fofana), Osman Çelik, Ntcham (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Holse, Dimata
Goller: Dk. 10 ve 18 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Bünyamin Balcı, Dk. 45 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)